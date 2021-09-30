Диетолог назвала способы отказаться от кофе
Диетолог Татьяна Залетова назвала способы отказаться от кофе или сократить его потребление. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Альтернативой кофе может стать похожий на него по цвету и вкусу цикорий, отметила Залетова. "Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится", - добавила она. Такой вариант, в частности, подойдет людям с повышенным давлением, остеопорозом и проблемами с усвоением кальция, а также тем, кто имеет синдром дефицита внимания, синдром хронической усталости или зависимость от кофеина. Цикорий будет полезен и тем, кто имеет проблемы с поджелудочной железой.
При этом самым простым способом сократить потребление кофе является нормализация режима сна и отдыха. Врач посоветовала не доводить себя до состояния, когда нужна постоянная кофеиновая стимуляция. Помимо этого, можно использовать продукты, которые стимулируют нервную систему, но более мягко. В частности, это приправы, эфирные масла, цитрусовые.
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