https://news.day.az/unusual/1385804.html Названы самые востребованные профессии будущего
Названы самые востребованные профессии будущего
Депутат Госдумы Николай Коломейцев перечислил профессии будущего, которые будут востребованы больше всего. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал порталу URA.ru.
По его словам, в России спросом будут пользоваться инженеры, конструкторы, технологи и специалисты обрабатывающей отрасли. Политик посетовал на то, что сейчас основными профессиями стали "менеджер, продавец, водитель и охранник со шлагбаумом", тогда как инженерные специальности определяют вектор развития страны и "то, насколько страна цивилизованна".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре