100-летняя художница раскрыла секрет долгой счастливой жизни

Отметившая 100-летний юбилей художница из Австралии рассказала, что нужно делать, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Wollondilly Advertiser.

Инге Боленски из города Каррингтон, штат Новый Южный Уэльс, 29 сентября исполнилось 100 лет. Женщина родилась в Германии. Ее муж и отец первого ребенка погиб во время Второй мировой войны. В 1955 году Боленски вместе со вторым мужем перебралась в Австралию. Супруги занимались разведением кур, а позже женщина раскрыла в себе талант к рисованию. Она начала учиться живописи, а позже стала профессиональным художником и преподавателем.

Пенсионерка рассказала, что "очень удивилась", когда осознала, сколько лет ей должно исполниться. Хотя в последние годы Боленски живет в доме престарелых, она продолжает активно заниматься разведением цветов, рисованием и изучением истории Австралии. На вопрос о секрете долголетия долгожительница ответила, что надо "всегда много работать".