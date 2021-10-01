https://news.day.az/unusual/1386077.html У мужчины украли шашлык, пока он что-то искал в багажнике - ВИДЕО
У мужчины украли шашлык, пока он что-то искал в багажнике - ВИДЕО
В Благовещенске (Россия) произошла, пожалуй, самая наглая кража: у мужчины своровали шашлык, пока он что-то искал в багажнике.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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