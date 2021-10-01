У мужчины украли шашлык, пока он что-то искал в багажнике

В Благовещенске (Россия) произошла, пожалуй, самая наглая кража: у мужчины своровали шашлык, пока он что-то искал в багажнике.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: