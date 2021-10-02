В Китае обнаружили сосуд с алкогольным напитком с пятью тысячами лет выдержки

В Китае, в провинции Хэнань, археологи обнаружили сосуд с алкогольным напитком с пятью тысячами лет выдержки, сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артефакт был найден в зоне раскопок возле поселка Яньшао - здесь раскопки проводятся уже многие годы. Исследователи из Китая и других стран смогли установить, что этот алкогольный напиток изготовлен при помощи ферментации зерновых культур.

Провинция Хэнань, где обнаружили артефакт, является одним из древнейших в Китае и во всем мире центров виноделия. Кроме алкогольного напитка, среди человеческих останков археологи смогли обнаружить фрагменты шелковой ткани - а это свидетельствует об очень высоком уровне материальной культуры в тот период, когда был создан этот алкогольный напиток.