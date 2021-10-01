У древних вымерших существ обнаружили «суперглаза»

Международная группа ученых обнаружила у трилобитов подотряда Phacopina девонского периода, живших 390 миллионов лет назад, уникальную в животном мире глазную систему. Эти вымершие существа обладали гиперфасеточными глазами, где каждая из 200 линз состоит из шести фасеток, формирующих "суперглаз". Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи сделали открытие во время изучения рентгеновских снимков останков трилобитов. Они выявили структуру, которая, по их мнению, является локальной нейронной сетью, которая непосредственно обрабатывала зрительную информацию и нерв, несущий сигналы от глаза к мозгу.

У большинства трилобитов были сложные глаза, состоящие из большого количества шестиугольных граней. Под каждой гранью обычно находится восемь фоторецепторов. Чтобы создать связное изображение, грани должны располагаться очень близко друг к другу и быть связаны нейронами. Однако у трилобитов подотряда Phacopinae видимые линзы сложных глаз намного больше - до одного миллиметра в диаметре и более. Кроме того, они расположены дальше друг от друга. Ученые не могли объяснить такую анатомию, поскольку имеется пространство, где теряется свет.

В новой работе ученые предложили новую интерпретацию - сверхсложный глаз, состоящий из двух сотен миллиметровых линз, образующих двести сложных глаз. От них отходят нервные нити, ведущие к мозгу трилобита. По мнению исследователей, "суперглаз" трилобита, возможно, был эволюционной адаптацией к жизни в условиях низкой освещенности. Он был намного более чувствителен к свету, чем обычный глаз трилобита.