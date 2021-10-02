Британцам предложили спасти планету с помощью растений на крышах

Защитники природы предложили эффективный и недорогой способ спасти планету от глобального потепления. По мнению экспертов, c помощью зеленых насаждений на плоских крышах домов можно не только защитить население от последствий климатического кризиса, но и сэкономить деньги при оплате счетов за электричество. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование по запросу Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Королевского общества защиты птиц (RSPB), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые отметили, что толстый слой почвы на плоских кровлях способен летом снизить температуру в здании на 12 градусов, а зимой и в межсезонье - защитить от затоплений за счет фильтрации воздуха и высокой впитывающей способности. Полезными для экологии могут быть и растения на стенах - так можно охладить южную сторону дома на 32 градуса, сэкономить 59 процентов электроэнергии (меньше пользоваться кондиционером) и улучшить звукоизоляцию. Экологические организации призывают британское правительство внести изменения в климатическую политику - сделать обязательной высадку растений или установку солнечных панелей на крышах новых зданий, а также модернизировать старые.

Как отмечает издание, ранее в 2021 году власти Великобритании заявили о намерении озеленить города и поселки на территории страны - посадить 44 тысячи деревьев и нарастить долю лесов в Соединенном Королевстве с десяти до 12 процентов. Однако исследователи считают, что действовать нужно гораздо быстрее. Кроме озеленения крыш и стен домов экологи предложили восстановить торфяные болота, искусственно выпрямить русла рек, а также высадить живые изгороди на границах полей - чтобы предотвратить эрозию почвы, улучшить качество воды и восстановить биоразнообразие.

В другом запрошенном WWF исследовании британцы признали свою беспомощность перед глобальной катастрофой. Большинство респондентов знали о причинах климатического кризиса, но не догадывались о важных природных механизмах для его предотвращения. Для многих стало открытием, что водоросли и торфяники могут улавливать выбросы углекислого газа в 35 раз эффективнее, чем деревья.