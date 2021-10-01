Ученые рассказали о практике онлайн-похорон во время пандемии

Массовое использование виртуальных похорон в ходе эпидемии COVID-19 оказало серьезное влияние на индустрию ритуальных услуг. Обзор от ученых Университета Торонто на эту тему был опубликован в Journal of Death and Dying, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Работа стала частью программы по изучению геронтологии. Команда рассмотрела 62 академические и не рецензируемые статьи о новых похоронных практиках, сформировавшихся во время пандемии.

"COVID-19 сильно влияет на то, как мы скорбим, - говорит Энди Макнил, один из авторов статьи. - Ритуалы и другие траурные практики являются неотъемлемой частью процесса умирания, и они прерываются сейчас, когда мы переживаем огромные потери из-за COVID-19. Люди проявляют находчивость и демонстрируют приверженность традициям, проводя похороны в онлайн-формате и переживая таким образом значимый опыт, несмотря на неспособность быть вместе лично". Кроме того, ученые подчеркивают важность адаптации психологов к новым практикам, чтобы они эффективно оказывали помощь тем, кто похоронил близких таким образом.

Обзор выявил, что многие люди испытывают опасения по поводу замены практики похорон с личным присутствием виртуальными альтернативами. Авторы работы также выражают сомнение в аутентичности и глубине переживаний при использовании виртуальных платформ для действий, изначально придуманных для реального присутствия.

Однако исследователи заключают, что, скорее всего, оказание виртуальных услуг продолжится и после пандемии, и видят в этом одну из возможных "дорог в будущее". В первую очередь, это поможет присутствовать на похоронах родственникам, которые живут далеко или не могут приехать по другим причинам.