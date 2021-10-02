Авокадо по-разному влияет на мужчин и женщин

Авокадо славилось своими лечебными свойствами ещё во времена ацтеков. Так, индейцы полагали, что форма фрукта, напоминающая мужское яичко, прямо указывает на полезность авокадо для половой сферы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уже много лет учёные со всего мира изучают положительные эффекты этого экзотического фрукта на здоровье человека. Польза авокадо во многом определяется содержанием в нём большого количества ненасыщенных жирных кислот. Эти вещества полезны для всех клеток организма и поддерживают его нормальное функционирование.

Употребление авокадо может влиять на абдоминальный жировые отложения, то есть те, что располагаются в области живота и верхней части туловища. Этот тип жира особенно вреден для организма, так как он становится основой холестерина и впоследствии причиной атеросклероза - хронического заболевания артерий.

Учёные из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне подтвердили это утверждение в ходе нового исследования, которое показало, что достаточно съедать один плод в день, чтобы уменьшить процент висцерального абдоминального жира - глубокого жира, окружающего внутренние органы, а также в целом повлиять на распределение жировых отложений в организме.

Правда, оказалось, что такой эффект авокадо оказывает только на женский организм. Мужчинам повезло меньше.

Исследователи считают, что такое положительное влияние авокадо определяется высоким содержанием клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот - продуктов, крайне полезных для поддержания здорового обмена веществ.

В дальнейшем учёные из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне планируют провести новое исследование, чтобы лучше изучить влияние авокадо на организм в зависимости от пола, эффективнее использовать его в борьбе с лишним весом и ожирением.

Данное исследование спонсировала Hass Avocado Board - организация, занимающаяся популяризацией авокадо в США. Результаты нынешнего исследования были опубликованы в открытом доступе в сентябрьском номере издания Journal of Nutrition.

Ранее мы рассказывали о том, как авокадо попал под репрессии, сколько авокадо в день нужно съедать, чтобы снизить уровень "плохого" холестерина, и как из-за дискриминации авокадо запретили рекламу.

Но почему именно висцеральный жир привлёк внимание учёных? Найман Хан (Naiman Khan), руководитель исследования, объяснил, что этот тип жира наиболее опасен, так как его количество напрямую связано с риском развития диабета второго типа.

В ходе последней научной работы исследователи из Иллинойского университета решили выяснить, как регулярное употребление авокадо влияет на количество висцерального жира, а также на такой маркер диабета как инсулинорезистентность. Последний определяется работой бета-клеток поджелудочной железы.



Учёные разбили участников эксперимента на две группы, которые на протяжении 12 недель питались по специально разработанному плану. Меню для обеих групп было одинаковым по составу и калорийности. Различие было только одно: респонденты из первой группы съедали по одному авокадо в день.

Такое питание повлияло на количество висцерального жира только у женщин, в то время как у мужчин этот показатель остался без изменений. Также у обоих полов не изменились маркеры диабета. Это привело учёных в замешательство. Сейчас они предполагают, что для изменения этих показателей может потребоваться больше времени.