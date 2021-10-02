Обхитривший беркута заяц попал на камеру и вдохновил Сеть

В социальных сетях набрал популярность ролик, на котором беркут ведет охоту на зайца. Видео, снятое в Великобритании, попало на канал Caters Clips в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как хищник охотится на серого зайца. Когда птица настигает добычу, хитрый ушастый вытворяет трюк и молниеносно перепрыгивает через летящего беркута, оставляя его ни с чем.

Пользователи восхитились ловкостью животного в комментариях к ролику, назвав его своим вдохновением.

"Дайте этому зверю, обдурившему хищника, оценку 100 из 100 за артистизм, технику и степень сложности. Этот бросок в воздухе напоминает мне рекордсменов: прыгунов и гимнасток", - отметил один из комментаторов.

"Он, кажется, заслуживает нашего уважения", - добавил другой юзер.

"Герои могут быть забыты, но легенды никогда не умирают", - написал еще один пользователь.

Некоторые предложили смотреть ролик или вспоминать зайца в безвыходных ситуациях.