Испытывающий отвращение кот стал мемом в Сети

В Сети стал новым мемом кот, которого тошнит. Животное стало символом ситуаций, когда человек испытывает сильное отвращение. Об этом сообщает medialeaks.ru, передает Day.Az.

Ролик с белоснежным питомцем стал распространяться в TikTok в конце сентября. На этих кадрах у кота возникают рвотные позывы при виде сметаны, он также выпучил глаза. Реакция несчастного позабавила интернет-пользователей, и они стали использовать ролик для описания различных ситуаций.

Так, одна девушка сняла видео о реакции на сообщения бывшего, в конец которого вставила фрагмент с испытывающим отвращение котом. А стоматолог на примере ролика описал поведение пациентов, когда капля неприятной на вкус анестезии попадает человеку в рот. Еще одна интернет-пользовательница с помощью этого видеомема поиронизировала над фонетикой французского языка.