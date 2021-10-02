Ученые нашли предполагаемое место, где Бог передал заповеди Моисею

Археологи заявили, что нашли предполагаемое место, где, согласно Библии, Бог передал пророку Моисею скрижали с десятью заповедями. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи организации The Doubting Thomas Research Foundation (DTRF) утверждают, что нашли доказательство того, что по крайней мере некоторые части Ветхого Завета описывали реальные события - просто были указаны неверные географические данные.

Так, в Ветхом Завете местом, где Бог вручил Моисею две скрижали с заповедями, указана гора Синай. Современная гора Синай находится в Египте, но исследователи предположили, что обозначенная так в Ветхом Завете гора на самом деле расположена совсем в ином месте - примерно в 80 милях (около 128 км) к востоку.

"Одна из основных причин, по которой некоторые ученые утверждают, что Книга Исход содержит мифы, заключается в том, что на традиционной горе Синай на Синайском полуострове Египта практически нет доказательств того, что там были найдены библейские записи, - сказал президент исследовательского фонда Райан Мауро. - Но что, если эти ученые на самом деле искали не в том месте? Переместитесь на Аравийский полуостров, и вы найдете невероятно убедительные доказательства, соответствующие библейскому описанию".

Исследователи предположили, что "библейская" гора Синай - это гора Джебель-Макла, являющаяся частью горного хребта Джебель-аль-Лоуз в Саудовской Аравии. Эти предположения основаны, в частности, на цвете данной горы. На вершине Джебель-Маклы есть участок скалы темного цвета, который, по словам исследователей, совпадает с библейским описанием горы Синай, окутанной пламенем.

Они также утверждают, что на пляже Нувейба на Красном море в Египте есть естественный брод, который может объяснить историю о том, как Моисей разделил Красное море, чтобы позволить израильтянам уйти.