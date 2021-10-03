Диптих Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на аукцион за $3-5 млн

Диптих британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на аукцион. Его стартовая цена составила 3-5 млн долларов. Это одна из 25 копий известной картины "Девочка с шаром".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, торги состоятся 15 октября в Лондоне. По словам экспертов аукционного дома, эта картина является символом надежды и мироощущением многих людей в последние полтора года.

"В то время как шарик улетает, а девочка тянет к нему руки, мы вспоминаем, что наши мечты - это то, что возвышает нас над всеми бедами", - отмечают специалисты.

Оригинал - граффити "Девочка с шаром", ставший самым узнаваемым произведением Бэнкси, был создан в лондонском районе Шордич в 2002 году, он не сохранился.

Однако британский художник решил повторить эту работу в многочисленных репродукциях, за которыми "гоняются" теперь коллекционеры по всему миру.

Диптих Бэнкси - это два холста, размер которых составляет 30 на 30 сантиметров.