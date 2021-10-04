Американец восемь лет подряд борется с белкой, которая набивает его машину орехами

В течение восьми лет житель штата Северная Дакота Билл Фишер борется с рыжей белкой, которая каждый раз к зиме стремится наполнить его пикап грецкими орехами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фишер рассказал, что он находит орехи практически по всей машине - в моторном отсеке, колесных арках, за бампером и в дверях пикапа.

"Я имею дело с рыжей белкой с 2013 года, теперь это стало своего рода ритуалом, когда она наполняет мой грузовик орехами, а я пытаюсь их удалить", - рассказал Фишер.

Мужчина уточнил, что его страховой агент не смог ему помочь из-за юридических тонкостей. Самостоятельно он пытался применять разные способы борьбы против белки - перепрятывал пикап и опрыскивал его смесью перцев.

"Максимум, что я когда-либо вытаскивал, было четыре ведра, так что с семью ведрами в этом году белка была в ударе", - рассказал Фишер.