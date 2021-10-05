Ученые восстановили климат Сибири за последние девять тысяч лет

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими российскими и зарубежными учеными реконструировали изменения климата в Восточной Сибири за последние девять тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Boreas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что примененный учеными комплексный подход позволил заметно уточнить данные прежних исследований. Специалистами СФУ были проанализированы болотные отложения около Красноярска, после чего они сравнили полученные результаты с данными из разных районов региона.

Исследователи рассказали, что для этого им пришлось применить новый подход, которых включает в себя более десяти различных методик. Это помогло выявить ряд новых палеоэкологических индикаторов, которые указывали на конкретные климатические условия в прошлом.

"Мы впервые применили для территории бассейна Енисея метод изучения непыльцевых палиноморф, к которым относятся споры грибов, водоросли и остатки беcпозвоночных. Также мы смогли определить возраст торфа и проанализировали присутствующие в нем прослойки минеральных частиц", - поделилась старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Александра Михайлова.

Авторы исследования отметили, что температурный максимум в Восточной Сибири приходился на период около 8150-7400 лет назад. Тогда потепление сочеталось с повышением влажности и увеличением доли пихты в составе лесов. Период 7400-5100 лет назад отличался засушливым климатом. Примерно 4500 лет назад увлажнение достигло максимума - специалистами было обнаружено в строении болота свидетельства разливов ближайшего водотока.

В торфяной толще были накоплены многочисленные следы кратковременной засухи 1400-1300 лет назад и влажного и теплого средневекового климатического оптимума 1300-650 лет назад. В ходе исследования ученым удалось на качественно новом уровне оценить характер природных условий региона в голоцене, то есть текущей геологической эпохе, сказала доцент кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Анна Гренадерова.