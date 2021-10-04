Диетолог раскрыла рецепт идеальной гречневой каши

Врач-диетолог Анна Белоусова раскрыла рецепт идеальной гречневой каши. По ее словам, гречка может стать идеальным завтраком, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Белоусова отметила, что гречневая каша дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, при этом она менее калорийная, чем, например, овсянка. "Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами", - сказала она.

По ее словам, чтобы каша получилась рассыпчатой, необходимо после испарения воды накрыть кастрюлю полотенцем, и оставить под подушкой.

Белоусова также посоветовала добавить в кашу паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком - то есть добавить витамина С. Таким образом железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса.