Старейший в мире мужчина раскрыл свой секрет долголетия

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал самым старым ныне живущим в мире мужчиной и попал в Книгу рекордов Гиннесса - 10 сентября его возраст составил 112 лет и 211 дней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испанец всю жизнь работал сапожником и был одним из основателей местного футбольного клуба - этот вид спорта до сих пор явлется его большой страстью. Мужчина также был счастливо женат, в браке родилось восемь детей. Сейчас он, дедушка 14 внуков и 22 правнуков, живет с родственниками, которые ухаживают за ним.

"Спокойная жизнь... и никому не причиняй вреда", - ответил Сатурнино, когда его спросили о секрете его долголетия.

Долгожитель также отметил, что именно благодаря своему небольшому росту - 150 см - он избежал сражений в гражданской войне в Испании, которая началась в 1936 году.