Врач назвал продлевающий жизнь продукт

Фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик назвал мед продлевающим жизнь продуктом и рассказал о его целебных свойствах. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Лущика, свойства меда во многом зависят от того, из каких ингредиентов он сделан. Например, мед из липы помогает быстрее выздороветь при простуде. У меда из акации низкий гликемический индекс, поэтому его могут есть люди, страдающие диабетом.

Несмотря на различия в воздействии на организм разных ингредиентов, врач отмечает, что пчелиный мед в целом полезен для человека. Продукт благотворно влияет на печень, сердце и нервную систему. Он также богат антиоксидантами, которые препятствуют развитию склероза кровеносных сосудов.

"Помимо самого меда, благоприятное воздействие на организм могут оказывать и пчелиные соты. Их можно использовать для лечения расстройства желудка. Кроме того, все продукты, которые делают пчелы, значительно продлевают жизнь", - отметил Лущик.

Ранее сообщалось, что диетолог, специализирующийся на лечении сахарного диабета, Тоби Смитсон рассказала о полезных свойствах миндаля. По ее словам, миндаль способен продлевать молодость кожи, замедляя процесс ее старения.