100-летняя женщина раскрыла секрет бодрости и рассказала о правильном питании

Отпраздновавшая 100-летний юбилей долгожительница из Австралии раскрыла секрет своей бодрости и рассказала о правильном питании. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mirage.

Джин Дайет из города Голд-Кост, штат Квинсленд, отметила знаменательную дату в понедельник, 4 октября. Долгожительница рассказала, что с детства привыкла вести активный образ жизни. Она любила кататься на велосипеде, играть в крикет и гольф. Также ей нравилось работать по дому и готовить.

Секретом своего долголетия женщина считает правильное питание и физическую активность. Она призывает есть больше свежих овощей и фруктов и меньше сладкого. Употребление алкоголя, по ее мнению, тоже следует свести к минимуму. Кроме того, пенсионерка уверена, что даже в почтенном возрасте необходимо поддерживать "гибкость тела и разума".

Женщина много лет работала устроительницей свадеб и других торжеств, а также занималась сбором денег для австралийских благотворительных организаций. В 70 лет Дайет увлеклась путешествиями. В честь юбилея она провела полгода в Европе, США, Великобритании и Новой Зеландии. В 80 лет пенсионерка взобралась на арку сиднейского моста Харбор-Бридж и совершила полет на воздушном шаре.

Дайет считает, что люди должны больше радоваться, помогать друг другу и любить жизнь.

Ранее старейший мужчина на Земле поделился секретом долголетия. 112-летний Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании считает, что главное - это жить спокойной жизнью и не делать людям зла.