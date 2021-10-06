Пара придумала способ сэкономить на одежде и прославилась в сети

Жители Великобритании придумали способ сэкономить на покупке новой одежды и прославились в сети. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует The Sun.

Грейс и Райан Кенворд (Grace и Ryan Kenward) из Ноттингема рассказали, что приобретают в магазинах унисекс или оверсайз-вещи, которые могут носить вместе. Среди таких предметов гардероба - объемные свитера, толстовки, рубашки и футболки, а также мешковатые брюки, джинсы и шорты.

"Теперь мы тратим в два раза меньше денег на нашу одежду! Это очень удобно для пар, особенно для тех, кто одевается в одном стиле", - высказалась Кенворд и добавила, что в нынешнем сезоне им удалось сохранить 764 фунта стерлингов (75 тысяч рублей) за счет экономного шопинга.

По словам героев материала, чаще всего они покупают гендерно-нейтральные наряды в онлайн-магазине ASOS. "Обратите внимание на унисекс модели вещей, обычно они представлены в любом бренде!" - посоветовали супруги.

Отмечается, что Кенворды регулярно показывают свои образы в соцсетях. Так, на данный момент на страницу Грейс Кенворд в Instagram подписаны почти 60 тысяч человек.