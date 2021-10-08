Названы слова, которые выдают телефонных мошенников

Генеральный директор компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock Юрий Томашко назвал слова, по которым можно определить мошенников. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".

"Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно", - сказал эксперт.

После этих слов нужно повесить трубку и несколько часов не отвечать на незнакомые номера, порекомендовал Томашко. Он отметил, что не стоит издеваться над аферистами, потому что они могут отомстить. По словам специалиста, мошенники все чаще стали звонить в правоохранительные органы и сообщать о ложных минированиях, подменяя свои номера номерами обидчиков.

"Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку", - подытожил Томашко.