McDonald's будет продавать бургеры без мяса

McDonald's начнет продавать "искусственные" бургеры McPlant с растительным мясом. Новый вид бургеров появится в некоторых ресторанах сети быстрого питания в США. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Искусственный" бургер будет состоять из гороха, риса, картофеля, свеклы и ломтика сыра. При этом в самой компании McDonald's заявляют, что это временный эксперимент, который должен показать, как введение искусственного мяса скажется на общих показателях ресторанов. Между тем появление новых позиций в меню усложняет процесс производства, тем самым усугубляя дефицит рабочей силы в стране, отмечают в издании.

В свою очередь, добавлением мяса на растительной основе компания хочет привлечь новых потребителей. При этом такие бургеры будут дороже по сравнению со стандартными предложениями.