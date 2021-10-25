Стая индеек потроллила журналистку во время съемки

Момент, который доказывает, чувство юмора может быть даже у индеек. Троллинг по-птичьи - это когда во время съемок репортажа на ферме одна из пернатых внезапно набрасывается и клюет чуть ниже спины.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в этом лично убедилась британская журналистка, которая готовила материал о сельскохозяйственном кризисе. Девушка только и успела, что вскрикнуть от неожиданности.

Но это только рассмешило стаю - птицы дружно стали издавать звук, который очень напоминает коварный человеческий смех.