Крокодил поселился среди монахов и стал вегетарианцем

Крокодил в индийском штате Керала более 70 лет прожил с монахами и стал вегетарианцем. Об этом сообщает Great Indian Mutiny, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Крокодил по кличке Бабиа поселился в пруду при храме Анантападманабхасвами, более 70 лет прожил с монахами и начал питаться рисом. Монахи утверждают, что рептилия абсолютно безобидна и ни на кого не нападает. Крокодил, по их словам, стал вегетарианцем.

Ежедневно рептилия съедает килограмм вареного белого риса. Монах кладет рис прямо в пасть крокодилу дважды в день: в восемь часов утра и в полдень или вечером. "Он не ест мясо. Он даже не нападает на рыбу в озере", - рассказал монах Чандра Пракаш.

Опрошенные изданием эксперты по крокодилам считают, что животное не может питаться исключительно рисом, и что оно не могло бы прожить столько лет без животного белка. Зоолог Анирбан Чаудхари заявил: "Крокодил в храмовом пруду, возможно, питается в основном рыбой и потребляет рис, потому что у него выработался условный рефлекс".

Бабиа стал звездой, многие туристы приезжают, чтобы посмотреть на него. Многие из них собираются каждый вечер в надежде увидеть странного питомца монахов.