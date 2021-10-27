К середине века Азия может лишиться до 40% льда в горах

Азия к 2050 году может лишиться из-за потепления климата от 20% до 40% массы горных ледников, и это напрямую скажется на жизни около 750 млн человек. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве докладе, подготовленном Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в сотрудничестве с рядом партнеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают эксперты, 2020 год был самым теплым в Азии за все время систематических наблюдений за погодой и климатом. Средняя температура в том году на 1,39 градуса Цельсия превысила показатели 1981-2010 годов. "Таяние ледников ускорилось, и, согласно прогнозам, масса льда уменьшится на 20-40% к 2050 году, что затронет жизнь и средства к существованию около 750 млн человек в регионе", - говорится в докладе. В ВМО напомнили, что площадь ледников в Азии составляет около 100 тыс. кв. км, и это самый большой объем льда вне полярных районов на Земле. Ледники питают 10 крупных азиатских рек.

Температура на поверхности воды в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах в 2020 году была рекордно высокой. В морских акваториях Азии и вокруг нее температура воды растет более высокими темпами, чем в среднем на Земле. При этом в отдельных районах Северного Ледовитого океана и в Аравийском море этот рост в три раза превышает среднемировой. "Горячей точкой климатических изменений" в ВМО называют Баренцево море, обращая внимание на тот факт, что уменьшение массы морского льда в Арктике приводит к "еще большему нагреву океана". Таяние льда ведет к повышению уровня океанов. В северной части Индийского океана и на северо-западе Тихого океана уровень воды растет быстрее, чем среднемировые темпы, составляющие с начала 1990-х годов 3,3 мм в год.

"Погодные и климатические опасности, особенно наводнения, штормы и засухи, оказывают существенное влияние на многие страны региона, в том числе на земледелие и продовольственную безопасность", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он обратил внимание на рост числа мигрантов и беженцев в Азии, усиление рисков для здоровья людей и разрушение привычной окружающей среды. Как отмечается в докладе, в 2020 году из-за наводнений и штормов в Азии пострадали 50 млн человек. Эти бедствия унесли более 5 тыс. жизней. В Китае материальный ущерб составил, по оценкам, около 238 млрд долларов, в Индии - 87 млрд, в Японии - 83 млрд. Как указывают эксперты, в 2020 году в Южной Азии около 305,7 млн человек столкнулись с недоеданием, в Юго-Восточной Азии - 48,8 млн, в Западной Азии - 42,3 млн.