Раскрыта опасность сна рядом со смартфоном

Российский врач-невролог, сомнолог "СМ-Клиника" Ольга Зинчева раскрыла опасность использования смартфонов перед сном. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает в разговоре с изданием медик, класть смартфон рядом с собой во время сна нежелательно. Радиочастотное излучение от гаджета поглощается тканями человека и способно оказать негативное влияние на здоровье. Также есть риск возникновения пожара, если телефон стоит на зарядке.

Уточняется, что излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств. Однако данных, которые бы однозначно позволяли говорить об опасном влиянии на организм именно смартфонов, сейчас нет, добавила врач.

"Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", - отметила Зинчева, предупредив пользователей о риске использования девайсов перед сном.

В мае врач-сомнолог АО "Медицина" Максим Новиков рассказал о влиянии смартфонов на сон. Специалист отметил, что, просыпаясь ночью, не стоит брать телефон и проверять время, так как это возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает необходимый для отдыха мелатонин.