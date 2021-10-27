Ученые открыли новый механизм облысения

Медики из Северо-Западного университета (Чикаго) провели опыты на мышах и выяснили, почему у них при старении выпадают волосы. Статья об этом опубликована в журнале Nature Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опыты, проведенные под руководством Чи Чжана показали, что по мере старения волосяных стволовых клеток они становятся менее липкими. По мере того, как их адгезия слабеет, стволовые клетки покидают специальное место внутри фолликула и выходят в дерму. Вне особой микросреды эти клетки выжить не могут.

"В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос, - рассказывают авторы исследования. - Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению".

Чтобы это выяснить, авторы работы пометили фолликулы живых мышей флуоресцентным веществом. Оно ярко светилось в ультрафиолете, и при ежедневных наблюдениях ученые заметили, как у старых животных стволовые клетки покидают свое место.

О таком механизме облысения ученые сообщают впервые. Исследователи и раньше знали, что с возрастом фолликулы уменьшаются, но считали, что это связано со смертью клеток или утратой ими способности делиться.

Авторы надеются, что поскольку фолликулы мышей и людей схожи, находка поможет побороть облысение у людей.