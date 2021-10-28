Ученые узнали, в какой стране чаще всего умирают, делая селфи

Исследование, проведенное в Испании, показало, что с 2008 года во всем мире во время попытки сделать селфи умерло как минимум 379 человек. Об этом пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи собрали все события, опубликованные в прессе или в пресс-релизах с 2008 года по июнь 2021 года, что фактически исключило случаи смерти, о которых СМИ не сообщали.

Ученые отмечают, что большинство погибших были туристами. Риску несчастных случаев больше подвержены молодые люди, средний возраст пострадавших составляет 24,4 года. Из всех жертв 41% - молодые люди в возрасте до 19 лет.

На первом месте по числу смертей оказалась Индия (100 случаев с 2008 года), следом идут США (39) и Россия (33). По данным авторов работы, только с начала 2021 года во всем мире зафиксирован 31 случай "смертельных" селфи.

"Ученые.. демонстрируют, что большинство этих смертей происходит из-за падений (216 смертей из 379). Другие основные причины смерти: транспортные средства (автомобильная авария, железнодорожная катастрофа) и утопления. Затем идут более необычные, но не менее драматические происшествия, связанные с огнестрельным оружием (24) и поражениями электрическим током, а также инциденты, связанные с нападениями диких животных (17)", - говорится в статье.