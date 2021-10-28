Ученые разгадали секрет раскраски панд

Характерный рисунок на морде больших панд помогает им укрываться от самых опасных хищников из семейств кошачьих и псовых. Такой вывод был сделан группой ученых, возглавляемых Тимом Каро из Бристольского университета в Великобритании, моделировавших вид панды для разных типов хищников. Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали 15 фотографий больших панд (Ailuropoda melanoleuca), сделанных в китайских лесах, и применили обучаемую компьютерную программу для анализа этих изображений, чтобы понять, как панды могут выглядеть с точки зрения опасных для них хищников. "Мы не знаем, как на самом деле работает глаз тигра или леопарда, но представляем, как видит мир обычная домашняя кошка или собака, поэтому можем все это экстраполировать и на других представителей тех же семейств", - утверждает Тим Каро.

Известно, скажем, что кошки гораздо хуже человека различают разные оттенки цвета. Применяя специальные программы искусственного интеллекта, предназначенные для выявления скрытых объектов, видимых глазами разных животных, группа выяснила, что кошкам и собакам будет довольно сложно заметить панду в лесу, особенно если животное находится в некотором отдалении. С точки зрения хищника, панда не только соответствует цветам фона, но и на дистанции свыше 55 м начинает терять свои общие очертания. Фотографии были сделаны с расстояний от 5 до 150 м от панды в зимнее и летнее времена года. Выяснилось, что черно-белая окраска прекрасно подходит в качестве универсальной маскировки в любой обстановке.

По словам Каро, в настоящее время панды, как правило, не страдают от нападений хищников, однако когда их популяция была достаточно велика, они часто сталкивались с угрозами со стороны тигров, леопардов и азиатских черных медведей. В отличие от ряда других животных, панды так и не научились менять свой окрас в зависимости от времен года, но при этом всегда оставались "невидимыми" для хищников.