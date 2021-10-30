Астрономы измерили глубину Большого Красного пятна на Юпитере

Ученые смогли определить глубину знаменитого Большого Красного пятна на экваторе Юпитера. Об этом говорится в двух статьях, опубликованных в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пятно шириной 16 тыс. километров, за которым ученые наблюдают на протяжении свыше 350 лет, - это самый масштабный атмосферный вихрь в Солнечной системе. До недавнего времени оставалось неясным, как глубоко в атмосфере планеты распространяется этот вихрь.

Для определения глубины вихря ученые под руководством Скота Болтона и Марции Париси использовали данные, полученные аппаратом Juno в моменты пролета над Юпитером. С помощью Микроволнового радиометра (MWR) ученые исследовали вертикальную структуру пятна и двух других вихрей, и обнаружили, что они продолжаются ниже высот, на которых, как считается, конденсируется вода и аммиак.

Кроме того были проанализированы аномалии гравитационного поля, зафиксированные аппаратом над пятном, что позволило также наложить ограничения на его глубину - порядка 500 километров. Ранее ученые установили, что вращение Большого Красного Пятна на Юпитере постепенно ускоряется - это означает, что крупнейший шторм в Солнечной системе становится все более мощным.