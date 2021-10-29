Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать

Нутрициолог Анастасия Гаврикова заявила, что всем, кто хочет хорошо спать, стоит отказаться от углеводной пищи и больших порций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, переедание вечером может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами в течение дня. Когда человек слишком много съедает перед сном, заснуть ему будет тяжело, так как вместо отдыха организм занимается перевариванием пищи, подчеркнула она.

Ужин должен быть легким, с большим количеством белков, овощей и зелени, добавила Гаврикова. Один из подходящих вариантов - паровая котлета с брокколи вместе с салатом из огурцов и помидоров. Такая еда не помешает хорошему ночному сну, заключила она.

Ранее диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам включить в свой рацион питания пять специй, которые снижают риск возникновения рака. По ее словам, тимьян, орегано, корица, шалфей и куркума содержат антиоксиданты, которые оказывают противораковое действие.

Кроме того, корица также обладает способностью понижать уровень сахара в крови и уменьшать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума способствует похудению и улучшает работу мозга, отметила диетолог.