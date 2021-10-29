Ученые выявили неожиданные свойства зеленого чая

Группа ученых из Федерального института технологий в Цюрихе выяснила, что воздействие зеленого чая на организм намного сложнее, чем считалось ранее. Результаты исследований были опубликованы в журнале Aging, сообщает Sci News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как известно, напиток содержит катехины, замедляющие процессы старения. Считалось, что эти вещества - антиоксиданты, которые предотвращают окислительный стресс в организме, вызванный свободными радикалами кислорода. Тем самым они помогают избежать повреждения клеток или ДНК.

Однако опыты на нематодных червях C. elegans показали, что полифенолы зеленого чая не подавляют окислительный стресс, а способствуют ему.

"Это скорее не антиоксиданты, а прооксиданты, которые улучшают способность организма защищаться, подобно вакцине", - объяснил Майкл Ристоу, профессор и руководитель исследовательской группы.

Авторы работы отметили, что краткосрочный всплеск окислительного стресса позволяет организму приспособиться к этому вредному процессу и усилить защитные возможности клеток.

Эксперименты подтвердили, что катехины продлевали жизнь и улучшали физическую форму подопытных нематод.

Ристоу рекомендовал пить именно зеленый чай: в черном из-за ферментации полезные прооксиданты разрушаются.