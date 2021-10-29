Ученые открыли новый вид предка человека

Международная группа исследователей во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич объявила о присвоении новому виду предка человека, останки которого были обнаружены в Эфиопии, имени Homo bodoensis. Об этом сообщает SciTechDaily со ссылкой на статью в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Название происходит от места Бодо Д'ар в Эфиопии, где был найден череп.

Отмечается, что в среднем плейстоцене (774-129 тысяч лет назад), в Африке закладывался вид Homo sapiens, а в Европе появились его ближайшие родственники - неандертальцы.

При этом чрезвычайно важный с точки зрения антропологии период очень плохо изучен.

Авторы считают, что Homo bodoensis, который обитал в Африке около полумиллиона лет назад, является прямым предком современного человека.

Согласно предложенной ими классификации, к новому виду надо относить большинство находок Homo из Африки и некоторые - из Юго-Восточной Европы, в то время как большинство людей этого времени с Европейского континента правильнее классифицировать как неандертальцев.