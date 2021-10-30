Землю накроют магнитные бури планетарного масштаба

Облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли и после 30 октября вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Ученные рассказали, что 28 октября на Солнце зафиксировали 14 вспышек, в том числе две сильные (класс М) и одну особо сильную (класс Х).



В ФИАН уточнили, что скорость облака составляет около 800 км в секунду, и его удар по Земле запустит крупные магнитные бури планетарного масштаба. Планета будет находиться внутри облака около двух дней, в течение которых она может испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения различной интенсивности.

