Астероид приблизился к Земле и пролетел прямо перед носом ученых

Ученые не заметили астероид по своим габаритам сродни обычному холодильнику, пролетевший в 3 000 км от нашей планеты. Это третий по величине астероид, когда-либо приближавшийся к Земле, передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.news.

Астероид 2021 UA1 диаметром два метра пролетел над Антарктидой. Небесное тело такого размера не опасно, поскольку, войдя в атмосферу Земли, оно, скорее всего, сгорело бы в нем.

Как пояснил в Twitter астроном Тони Данн, прохождение астероида удивило ученых, потому что днем ​​он находился за Солнцем и его приближение к Земле невозможно было обнаружить.