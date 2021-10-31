В "Москвариуме" решили порадовать рыб: амазонским арапаймам устроили представление на Хэллоуин
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Сотрудники "Москвариума" на ВДНХ организовали 31 октября подводное представление по случаю Хэллоуина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По традиции, 31 октября, миллионы людей в разных странах мира отмечают Хэллоуин, - сказали ТАСС в пресс-службе учреждения. - В честь праздника ихтиологи "Москвариума" на ВДНХ организовали необычный подводный перфоманс в пресноводном аквариуме "Затопленный лес". Водолаз центра в оригинальном черно-белом костюме погрузился к гигантским рыбам Амазонки - арапаймам и продемонстрировал им "магический" танец с тыквой".

В пресс-службе добавили, что представление прошло без участия зрителей, так как центр временно приостановил работу для посетителей на период нерабочих дней.

"Что касается реакции обитателей на шоу, то они сначала с осторожностью наблюдали за движениями водолаза, но, узнав в нем "кормильца", подплыли ближе. В награду за любознательность и "бесстрашие" арапаймы получили отборную рыбу, которая была спрятана прямо в тыквенной голове. Увидеть расширенную версию праздничного ролика с арапаймами возможно на страницах "Москвариума" в Instagram, Facebook, ВКонтакте", - говорится в сообщении.

В 2020 году специалисты "Москвариума" показывали на Хэллоуин игровую тренировку с тыквами в исполнении азиатских бескоготных выдр Фени и Бени.