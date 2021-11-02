Оксфордский словарь определил слово 2021 года

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года: им стало слово vax (то есть "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать"). Об этом в понедельник, 1 ноября сообщается в Twitter Oxford Languages, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На сайте издательства Оксфордского университета сообщили, что слово vax к сентябрю 2021-го использовали в 72 раза чаще, чем в 2020.

"Vax - наше слово года в 2021 году. ... Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax", - говорится на сайте.

Словарь также отметил учащенное распространение производных этого слова. К примеру, таких как vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с "селфи"), anti-vaxxer (противник вакцинации), double-vaxxed (человек, вакцинированный двумя дозами).

По данным Оксфордского словаря, тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax наблюдается и в других языках. Так в Португалии на сегодняшний день это слово звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад, а во французском языке теперь практически всегда говорит именно о прививке против COVID-19.

Понятие вакцины (vaccine) существует в английском языке с конца 1790-х годов - примерно в то время английский врач Эдвард Дженнер обнаружил, что коровья оспа может быть использована для вакцинации людей против смертельного вируса оспы.

Напомним, в прошлом году Оксфордский словарь не смог выделить одно важнейшее слово 2020 года и опубликовал целый ряд понятий, описывающих это время. Среди них были coronavirus (коронавирус), COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание), lockdown (принудительные карантинные меры), social distancing (социальное дистанцирование).

А в 2019 году Оксфордский словарь назвал главным словосочетание climate emergency" (климатическое ЧП), а в 2018 году − главным словом стало "toxic" (токсичный).