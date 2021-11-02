Огороды на крышах и другие европейские проекты в Гонконге

В прошлых выпусках программы "В центре внимания Гонконг" рассказывалось о том, как городу удалось избежать худшего сценария во время пандемии благодаря принятым вовремя мерам. А эти меры открыли возможности для стартапов, в том числе европейских, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Так, компания Rooftop Republic построила 70 городских ферм. Пол Фабрега - сооснователь:

"Почему Гонконг? Потому что это прекрасное место для городских ферм. Этот город очень футуристический. Здесь много пустых крыш, которые мы рассматриваем как удобное место для выращивания продуктов питания. Гонконг - очень подходящее место, невероятно динамичное. Здесь всё завязано на бизнесе. Любой, кто приедет сюда, в этом быстро убедится".

Европейские стартапы выбирают Гонконг, потому что это глобальный финансовый центр и азиатский торговый перекресток. По словам Фредерика Голлоба, председателя Европейской торговой палаты в Гонконге, 30% всех стартапов в Гонконге - иностранные. Из них 60% - европейские.

Здесь работают малые и средние предприятия со всей Европы. Так, например, успеха здесь добилась базирующаяся в Словакии финансово-технологическая компания Vacuumlabs. По словам управляющего директора компании Майкла Брукса, COVID очень способствовал её росту: "Дело в том, что очень многие финансовые организации перешли на цифру, потому что люди не хотели прикасаться к бумажным деньгам. На этом фоне спрос на наши услуги просто зашкаливал".

По словам Брука, Гонконг - это регион возможностей: "Сейчас только у трети населения таких стран как Филиппины есть счёт в банке. Но у двух третей есть мобильные телефоны. Поэтому они готовы участвовать в цифровой экономике. Это создает для нас колоссальные возможности".

Кроме прямой поддержки от правительства Гонконга, расположенные здесь стартапы и малые предприятия получают помощь друг от друга в рамках сложившейся экосистемы. Помощь другим предоставляет и компания Vacuumlabs.