Зонд помог составить первое 3D-изображение атмосферы Юпитера
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Ученые впервые составили трехмерное изображение атмосферы Юпитера. Его получили из данных зонда "Юнона". Об этом сообщили на сайте NASA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Устройство вышло на орбиту планеты в 2016 году. Во время каждого из 37 проходов вокруг газового гиганта зонд "заглядывал" под ее турбулентные облака. Добытые фрагменты ученые собрали вместе и получили первое реальное представление о том, как устроена атмосфера Юпитера, в 3D. Данные также помогли в понимании процессов под облаками, в том числе полярных циклонов, вихревых бурь и Большого красного пятна (БКП).

По новым результатам, циклоны в шторме под названием Красное пятно, который был открыт почти два столетия назад, имеют более теплую температуру и низкую плотность атмосферы сверху и холодную температуру с высокой плотностью внизу. Антициклоны, в свою очередь, холоднее сверху, но теплее внизу.

Также результаты указали на то, что вихри формируются выше, чем считали до этого. Как пояснили специалисты, штормы выходят за области, где конденсируется вода и образуются облака.

По данным "Юноны", атмосферные пояса Юпитера формируются в том числе благодаря перемещающемуся в пространстве с потоками газообразному аммиаку. 