Диетолог предупредила об опасности хурмы

Употребление хурмы может привести к образованию в желудке плотного клубка из растительных волокон. Об этом рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог, диетолог сети клиник "Атлас" Полина Королева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хурма содержит трудноперевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар - плотный клубок из растительных волокон", - предупредила Полина Королева.

По словам врача, хурму не стоит есть в качестве десерта после обеда или ужина, а также на ночь, поскольку это может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке.

Она добавила, что не стоит злоупотреблять хурмой детям, пожилым людям и тем, кто страдает сахарным диабетом.

"В зависимости от сорта и консистенции хурмы она может по-разному влиять на уровень сахара в крови: чем хурма слаще и мягче, тем интенсивнее она будет усваиваться и повышать уровень сахара в крови", - заключила Полина Королева.