В Перу нашли десятки тысячелетних скелетов

В историческом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала, расположенном на северо-западе Перу, археологи раскопали 29 человеческих скелетов. Как передает Day.Az, об этом пишет Science Alert.

Предполагается, что эти люди были принесены в жертву, а возраст захоронений может достигать примерно 1 000 лет.

Четыре найденных скелета принадлежат двум детям, подростку и взрослому - представителям культуры Уари.

"Эти останки представляют собой первые известные в этом регионе примеры человеческих жертвоприношений цивилизации Уари", - рассказал археолог Эдгар Бракамонте Левано из Музея королевских гробниц Сипана.

Кроме того, ученые нашли останки восьми морских свинок и нескольких альпак с ламами, а также горшки, бутылки и нож с лезвием в форме полумесяца.

Эксперты полагают, что жертвоприношения осуществлялись перед началом строительства религиозных помещений в стиле Уари.