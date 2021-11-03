В Баку пройдет "Парад иллюзионистов"
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Незабываемое магическое шоу для всей семьи под названием "Парад иллюзионистов" состоится 19 декабря на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Начало - в 11:00, сообщили Trend организаторы проекта, передает Day.Az.

"Парад иллюзионистов" погрузит зрителей в удивительный мир. Чудеса будут происходить не только на сцене, но и в зрительном зале. Фокусы и иллюзионные номера будут показывать лучшие иллюзионисты страны.

Организаторы отмечают, что зрителей ждет шоу, наполненное магией и волшебством, воспоминания о котором останутся надолго.

Посещение мероприятия возможно при наличии COVID-паспорта или сертификата иммунитета.

Телефон для справок: (051) 303-35-40.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az.