Ученые назвали настоящий признак взаимной симпатии на первом свидании

Самый верный индикатор взаимной симпатии на первом свидании - это синхронное потоотделение, а не копирование жестов и манер. К такому выводы пришли исследователи из Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Как сообщает Daily Mail, ученые в рамках эксперимента устраивали свидания вслепую. Они не выявили заметной связи между физической привлекательностью и копированием языка тела - улыбок, смеха, взглядов и жестов.

Более точным показателем притяжения к собеседнику оказалась "физиологическая синхронность" - одновременное потоотделение и одинаковая частота пульса. Это служит биологическим сигналом "более глубокого эмоционального понимания", пояснили авторы.