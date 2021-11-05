Назван способ определить коронавирус у питомца

Ветеринар медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" рассказал, как определить у питомца наличие коронавируса. По словам специалиста, симптомами заболевания могут стать кашель и выделения из носа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт объяснил, что домашние животные нечасто заболевают коронавирусом. Это случается при тесном и длительном контакте с зараженным человеком. Ветеринар назвал способ выявить инфекцию у кошки или собаки. О заболевании говорят такие признаки, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость и тяжелое дыхание.

Чтобы подтвердить или исключить заражение, эксперт посоветовал обратиться в ветклинику, где у питомца возьмут мазок из носа. Однако перечисленные симптомы являются признаками и других респираторных инфекций - например, микоплазмоза.

"Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику", - посоветовал ветеринар.

Специалист добавил, что также существует "кошачий" коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он наблюдается почти у всех кошек и не является опасным, но в некоторых случаях способствует развитию инфекционного перитонита и энтерита. Вирус не приносит вред людям и собакам, поскольку им заражаются только представители семейства кошачьих.