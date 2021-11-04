Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра

Диетолог Татьяна Иванникова рассказала о плюсах и минусах употребления сыра. Также эксперт дала совет, на что следует обратить внимание при выборе этого продукта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иванникова уточнила, что сыр на четверть состоит из белков и быстро насыщает. Также белки необходимы для организма, поскольку служат строительным материалом для мышц. Сыр рекомендуется к употреблению спортсменами во время восстановительного периода.

Иванникова указала на лучшее усвоение белков из сыра, чем из цельного молока. Также сыры отлично восполняет энергию. Но это же свойство может оказаться и вредным. Из-за высокой калорийности сыр противопоказан людям с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При выборе сыра надо отдавать предпочтение натуральному, без растительных жиров, указала Иванникова.