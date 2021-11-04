Между землетрясениями и ростом деревьев есть связь

Исследователи обнаружили, что землетрясения дают деревьям больше доступа к подземным грунтовым водам. Об этом сообщает Sciencealert, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Сильные землетрясения могут увеличить уровень грунтовых вод и, таким образом, предоставить корням деревьев больший доступ к воде в условиях с ограниченным количеством воды", - цитирует издание слова Кристиана Мора из Потсдамского университета в Германии.

Ученые изучили состояние сосны Pinus radiata в Чили после сильного землетрясения магнитудой 8,8 балла.

Анализ показал, что некоторые деревья в долине начали быстрее расти после землетрясения.

Однако, при этом, на некоторые деревья на склонах это не повлияло.

"Постсейсмические изменения в кольцах деревьев и соотношении изотопов углерода можно использовать для изучения роста деревьев и фотосинтетической реакции на землетрясения", - резюмировали ученые.