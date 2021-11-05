Большой Барьерный риф стал бесцветным

Обесцвечивание кораллов затронуло 98 процентов Большого Барьерного рифа Австралии, оставив нетронутой лишь часть самой большой системы рифов в мире. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Только два процента обширной подводной экосистемы избежали воздействия с момента первого эпизода массового обесцвечивания кораллов в 1998 году, который на тот момент стал самым жарким годом в истории наблюдений. С тех пор частота, интенсивность и масштаб вызванных изменением климата морских волн тепла, вызывающих обесцвечивание кораллов, увеличивалось.

Обесцвечивание происходит, когда здоровые кораллы подвергаются стрессу из-за всплесков температуры океана, из-за чего они лишаются водорослей, живущие в их тканях, и теряют яркие цвета. Большой Барьерный риф пострадал от трех массовых обесцвечиваний во время волн тепла в 2016, 2017 и 2020 годах.

По словам ученых, несмотря на то, что кораллы продемонстрировали некоторые признаки восстановления после последнего обесцвечивания, долгосрочные перспективы для экосистемы длиной 2300 километров "очень плохи". Риф также подвержен ущербу от циклонов и вспышек морских звезд тернового венца, которые поедают кораллы, причем оба фактора становятся все более разрушительными из-за изменения климата.