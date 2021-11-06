Диетолог назвал ускоряющие старение организма продукты

Избыточное потребление жареной пищи, сахара, быстрых углеводов, красного мяса и масла, богатого омегой-6, приводит к ускоренному старению организма. Об этом сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Любая однообразная еда и преобладание в рационе только жареной пищи плохи в части ускоренного старения организма", - сказал он. По словам специалиста, этому способствуют изделия из просеянной муки, белый хлеб, булки, батоны, выпечка, картофель, рис, а также маргарин, подсолнечное и ряд других масел.

"Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным", - подчеркнул диетолог.