Американские химики создали деревянный нож, который острее стального

Химики из Мэрилендского университета в США сделали уникальный по прочности и остроте деревянный нож, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что специалисты извлекли из древесины гемицеллюлозу и лигнин, которые делают ее мягкой. От хрупкости органический материал избавили прессованием при высокой температуре. Чтобы придать древесине долговечность - прежде всего защитить от попадания воды, - ее пропитали минеральным маслом.

Из нового материала испытатели изготовили столовый нож, который, по их словам, острее и прочнее обычных приборов из пищевой стали.