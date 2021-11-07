https://news.day.az/unusual/1400751.html Американские химики создали деревянный нож, который острее стального
Американские химики создали деревянный нож, который острее стального
Химики из Мэрилендского университета в США сделали уникальный по прочности и остроте деревянный нож, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В статье говорится, что специалисты извлекли из древесины гемицеллюлозу и лигнин, которые делают ее мягкой. От хрупкости органический материал избавили прессованием при высокой температуре. Чтобы придать древесине долговечность - прежде всего защитить от попадания воды, - ее пропитали минеральным маслом.
Из нового материала испытатели изготовили столовый нож, который, по их словам, острее и прочнее обычных приборов из пищевой стали.
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