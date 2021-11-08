К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

В декабре этого года к Земле приблизится потенциально опасный астероид 4660 Nereus. Об этом сообщило издание Daily Record со ссылкой на данные NASA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Длина космического тела 330 метров, что сопоставимо с высотой Эйфелевой башни в Париже (324 метра). Отмечается, что 4660 Nereus больше, чем 90% других известных астероидов.

Объект максимально приблизится к Земле 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров - это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

По данным NASA, астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

Как сообщалось, астрономы с помощью наземных телескопов и межпланетной станции OSIRIS-REx оценили 500-метровый околоземной астероид Бенну как самый опасный для Земли. Вероятность столкновения - один шанс из 2700 и относится к сентябрю 2182 года.